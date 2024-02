Stiri pe aceeasi tema

- O noua furtuna puternica, Ingunn, va ajunge miercuri in Europa, ciclonul fiind descris drept o adevarata „bomba” din cauza puterii sale devastatoare. Norvegia a declarat deja cod rosu, relateaza La Libre Belgique, citata de News.ro.

- Initial, Scotia va fi afectata de aceasta furtuna, cu rafale de vant de 100-150 km/h din nordul spre sudul tarii. Apoi, miercuri seara si in cursul noptii de miercuri spre joi, Norvegia va fi lovita puternic de rafale de 130-180 km/h, local putand ajunge la viteze de chiar 190/200 km/h, atingand forta…

- Furtuna Isha lovește Europa. Meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari. Furtuna Isha a ajuns peste vestul, nord-vestul și centrul Europei. Avertizari meteo de vreme rea, emise de meteorologi, valabile luni, 22 ianuarie: Cod roșu…

- Recomandarea Organizației Mondiale a Sanatații este sa pastram o temperatura de pana la 20 de grade Celsius in locuințe in perioada de iarna. Totodata, pentru un somn confortabil, cea mai buna temperatura in dormitor este de 18 grade. Insa fiecare avem propriul interval termic in care ne simțim confortabil,…