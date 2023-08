Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria trece prin cea mai lunga perioada de recesiune din istoria postcomunista. PIB-ul Ungariei s-a contractat cu -0,3% in trimestrul doi fata de trimestrul anterior. Inflatia este in continuare cea mai puternica din UE, anunța Ziarul Financiar. PIB-ul Ungariei s-a contractat cu -0,3% in trimestrul…

- Produsul intern brut al Romaniei se menține pe o creștere ușoara, insa evoluția industriei și a construcțiilor, la pachet cu deficitul bugetar și cel comercial, ofera motive de ingrijorare. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, o analiza mai atenta a datelor economice…

- Desi are cea mai mare pondere din UE a populatiei aflate in risc de saracie care nu-si permite accesul la internet, Romania ocupa primul loc in UE si al treilea la nivel mondial in ceea ce priveste viteza internetului, scrie Ziarul Financiar, relateaza Mediafax.Peste 9% din populatia totala a Romaniei…

- Un barbat din Ungaria s-a ales cu un cont bancar frumușel dupa ce firma la care lucra i-a virat din greșeala 367 de salarii in loc de unul. Cand angajatorul a cerut inapoi banii, acesta a refuzat sa-i returneze, scrie Digi24. Barbatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, din județul Somogy, situat…

- Sunt momente dramatice in Rodos. Focul face prapad, iar o ampla operațiune de salvare a fost declanșata. Zeci de mii de oameni au fost evacuați din case și hoteluri. Vantul puternic a dus flacarile pana pe plaja și in zonele locuite.

- Autoritatile din Ungaria anunta restrictii de circulatie, in perioada 27-29 mai, pentru autovehiculele de mare tonaj, din cauza sarbatorii Rusaliilor Catolice. Soferi vor stationa, in aceasta perioada, in parcari special amenajate, pana la reluarea circulatiei. Autoritatile de frontiera din Ungaria…

- Miniștrii de externe ai Germaniei și Ungariei s-au certat, luni, in timpul unei intalniri la Bruxelles a șefilor diplomațiilor europene, cu privire la rolul pe care o controversata banca din Ungaria il are in razboiul lui Putin impotriva Ucrainei, conform unor patru diplomați care au asistat la schimbul…

- Austria l-a convocat luni pe ambasadorul Ungariei la Viena, dupa publicarea de catre Budapesta a decretului ce prevede eliberarea a sute de traficanti de migranti in vederea expulzarii lor. Alertata de un reportaj recent al televiziunii ungare cu privire la presupusa eliberare a traficantilor, Austria…