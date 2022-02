Furtuna Eunice mătură Nord-Vestul Europei cu rafale de peste 100 km la oră Furtuna Eunice continua sa mature nord-vestul Europei sambata dimineata cu rafale puternice de vant asteptate pe coastele Germaniei si lasand in urma pagube materiale considerabile si cel putin 9 morti, relateaza AFP. Formata in Irlanda, furtuna a ajuns vineri deasupra unei parti a Marii Britanii, iar apoi in nordul Frantei si Benelux pentru a-si continua apoi avansul asupra Danemarcei si Germaniei, a carei parte de nord a fost plasata sub cod rosu sambata dimineata. “Exista riscul unor rafale violente a furtunii (nivel 3 sur 4). Rafale maxime: 100-115 km/h”, a avertizat Serviciului Meteorologic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

