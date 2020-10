Stiri pe aceeasi tema

- A fost prins individul care a sustras suma de 40.000 de lei din autoutilitara aparținand restaurantului Taverna Buzoiana (Am relatat despre caz AICI). In trecut, banuit a dat lovituri de zile mari, inclusiv un jaf in plina strada. In aceasta dimineața, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale…

- In aceasta dimineața, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale de la Politia municipiului Buzau au efectuat o perchezitie domiciliara in orașul Pantelimon, la o persoana banuita de savarșirea unui furt din autoturism comis pe raza municipiului Buzau. Activitatea s-a desfașurat in baza…

- La data de 08.09.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - Directia de Investigatii Criminale si IPJ Buzau - Serviciul de Investigatii Criminale au efectuat un numar…

- In urma activitatilor desfasurate de politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale de la Poliția municipiului Buzau, a fost identificat principalul banuit in cazul unui furt de unelte electrice.