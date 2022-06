Stiri pe aceeasi tema

- In data de 17 iunie 2022, intre orele 05:00 – 14:00, pe linia ferata dintre stațiile Pufești – Adjud se vor executa lucrari de buraj (indesare a balastului sub traversele unei linii de cale ferata – n.r.) mecanizat cu mașini grele de cale in regim de urgența, lucrari ce impun demontarea dalelor la trecerea…

- Avariile si lucrarile duc la intreruperea apei sau a apei calde pentru mai multi consumatori din municipiul Timisoara si judetul Timis. Aquatim a anuntat avarii care vor fi remediate pana la ora 15.00 in Timisoara, pe Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Aleea Poeniței, Calea Aradului, respectiv…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. a transmis ca, incepand de joi, 26 mai, se desfasoara lucrari de reparatii si revizie a conductei primare cu diametrul de 400 mm, cu o vechime de aproape 60 de ani, in zona Vergului - Sectorul 2.

- Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca amenda a fost data in urma cu cateva zile. “S-a dat amenda la Colterm, zilele trecute, acum o saptamana cred”, a declarat Mihai Ritivoiu. Potrivit prefectului de Timis, amenda este in valoare exacta de 71.862.221…

- Aquatim a anuntat intreruperea apei vineri, 13 mai, in localitatile Masloc si Sag, din judetul Timis. In ambele cazuri e vorba de diverse lucrari de mentenanta. In Masloc, intre orele 9-17, se intrerupe furnizarea apei in localitatea Mașloc pentru lucrari de spalare a bazinului de inmagazinare. In…

- Unul dintre punctele cel mai dificil de trecut pentru șoferi in drumul dinspre Timișoara spre București, via Craiova, era Balșul, Traversarea orașului era un adevarat coșmar, din fericire de joi acolo exista o centura de ocolire, iar cei de la Compania de Drumuri ne demonstreaza extrem de simplu ce…

- Abia scapați de șantierul șoselei spre Moșnița, timișorenii din sud-estul orașului trebuie sa se pregateasca de noi lucrari de infrastructura. Primaria a anunțat, miercuri, demararea a doua proiecte de anvergura pe strada Stan Vidrighin. Primul proiect consta in reabilitarea rețelei de apa-canalizare,…

- Aquatim va intrerupe furnizarea apei pe Calea Bogdaneștilor pentru conectarea de conducte in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara”. Sunt programate lucrari și in Buziaș, in zilele urmatoare.