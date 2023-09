Stiri pe aceeasi tema

- BCE a optat sa creascae dobanzile cu 0,25 de puncte procentuale, o a zecea majorare consecutiva ducand dobanda de referinta la 4%. Inainte de anunt, economistii erau impartiti daca banca centrala va mentine dobanzile constante sau le va creste in continuare. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat…

- Oamenii de știința au descoperit primele colonii de furnici roșii de foc din Europa, anunța TASS. Sosirea unei specii invazive de furnica din America de Sud pe insula Sicilia ar putea amenința cu reducerea biodiversitații in regiune și ar putea cauza pagube materiale imense. Ecologiștii europeni au…

- Insectele, descoperite in Sicilia, pot dauna culturilor și ecosistemelor locale, au avertizat oamenii de știința intr-un studiu citat de CNN.Furnica roșie de foc, una dintre cele mai invazive specii din lume, a fost descoperita pentru prima data in Europa, potrivit unui nou studiu.Furnica, care are…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,22%, intrerupand o serie de pierderi din ultimele sapte sesiuni, cea mai lunga din februarie 2018. Indicele a pierdut 1% in aceasta saptamana, potrivit datelor LSEG. Sectorul resurselor de baza a scazut cu 0,4%, in timp ce actiunile din sectorul…

- Wizz Air a anunțat un record important, transportul a 3 milioane de pasageri catre și dinspre Craiova. Pentru a marca aceasta etapa importanta, norocosul pasager care s-a imbarcat intr-un zbor de la Bruxelles catre Craiova a fost premiat cu un voucher Wizz Air. In timp, Wizz Air a investit constant…

- Noul clasament se regasește in World Wealth Report 2023, realizat in colaborare de bancile elvetiene Credit Suisse si UBS, relateaza Le Figaro, potrivit News.ro.Franța a depașit anul acesta Japonia la numarul de milionari - are 2,8 milioane de milionari, adica 4,8% din totalul milionarilor din lume,…

- Aeroportul International Brasov-Ghimbav (AIBG) a prezentat primele cifre oficiale cu privire la traficul aerian de pasageri, dupa 16 zile de la inaugurare. In primele 16 zile de functionare, pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav au avut loc 43 de decolari si 43 de aterizari, iar un total 3.163…