Stiri pe aceeasi tema

- O decizie a autoritaților din Taiwan de a eutanasia 154 de pisici de rasa descoperite in urma unui operațiuni pentru combaterea contrabandei a starnit revolta in toata țara și acum poate duce la schimbarea legilor și marirea sancțiunilor, informeaza Digi24 . Paza de coasta a interceptat, in urma cu…

- O decizie a autoritatilor din Taiwan de a eutanasia 154 de pisici de rasa descoperite in urma unui operatiuni pentru combaterea contrabandei a starnit revolta in toata tara si acum poate duce la schimbarea legilor si marirea sanctiunilor. Paza de coasta a interceptat in urma cu cateva zile o nava de…

- UPDATE – China a respins vineri apelul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru o noua ancheta pe teritoriul ei destinata aflarii originii COVID-19, cerand o abordare ‘stiintifica’ si ‘non-politica’, informeaza France Presse. Presiunea s-a accentuat asupra Beijingului in ultimele ore in legatura…

- Ipoteza potrivit careia virusul care a provocat COVID-19 a scapat dintr-un laborator din Wuhan, orasul din China unde au fost detectate primele cazuri la sfirsitul anului 2019, face parte din ipotezele "probabile", in opinia sefului misiunii care a anchetat originea pandemiei, transmite AFP. "Un angajat…

- China a respins joi planul Organizatiei Mondiale a Sanatatii de a intreprinde o a doua faza a anchetei privind originea Covid-19, care cuprinde ipoteza ca SARS-CoV-2 ar fi putut scapa dintr-un laborator chinezesc, potrivit Reuters.

- China a respins joi planul Organizatiei Mondiale a Sanatatii de a intreprinde o a doua faza a anchetei privind originea Covid-19, care cuprinde ipoteza ca SARS-CoV-2 ar fi putut scapa dintr-un laborator chinezesc, potrivit Reuters.

- G7, grupul celor mai industrializate țari din lume, vor cere Organizatiei Mondiale a Sanatatii o noua ancheta, transparenta, privind originea coronavirusului, potrivit unui proiect de comunicat divulgat inaintea intalnirii, informeaza The Guardian, citata de News . Apelul a fost initiat de administratia…

- Poliția din Malaezia utilizeaza drone pentru a detecta persoanele cu temperaturi ridicate in spațiile publice, ca parte a masurilor de prevenire Covid, potrivit The Guardian, care citeaza presa locala.Malaezia a intrat intr-un lockdown aproape total saptamana trecuta, in incercarea de a limita creșterea…