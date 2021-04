Funeraliile prințului Philip vor avea loc sâmbătă de la ora 17:00. Toate detaliile evenimentului Funeraliile printului Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, vor avea loc sâmbata, 17 aprilie, la Capela St. George a Castelului Windsor începând de la ora 17:00 (ora României), informeaza site-ul royal.uk. citat de Agerpres.



Slujba religioasa va începe cu un minut de reculegere la nivel national, de la ora 17:00, si va fi precedata de o procesiune funerara organizata în perimetrul Castelului Windsor.



Funeraliile ducelui de Edinburgh vor avea loc în conformitate cu ultimele dorinte ale acestuia si vor reprezenta o buna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan Markle au adus un omagiu virtual pentru printul Philip. Omagiul a fost adus pe site-ul organizatiei lor Archewell. Inca nu este clar daca cei doi vor participa la ceremonia de inmormantare a prințului consort. „In memoria Altetei Sale Regale, Ducele de Edinburgh, 1921-2021”,…

- Printul Harry si sotia sa Meghan Markle au adus un omagiu printului Philip, care a incetat din viata vineri, pe site-ul organizatiei lor Archewell, in timp ce speculatiile curg in privinta participarii cuplului la inmormantarea din Marea Britanie, transmite AFP. Pe un fundal intunecat, un singur mesaj…

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza la decesul printului Philip, Duce de Edinburh, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. "Am aflat cu mare tristețe despre decesul Alteței Sale Regale, Prințul Filip, Duce de Edinburgh. Romana este alaturi de Familia Regala și poporul britanic…

- In spațiul public au aparut imagini impresionante din timpul ceremoniei de sfintire a bucatelor cu ocazia Pastelui Catolic. La Miercurea Ciuc oamenii au celebrat Paștele in condiții speciale, cu respectarea normelor sanitare de protecție. Paștele Catolic sarbatorit in Miercurea Ciuc (sursa: Facebook…

- Creștinii catolici sarbatoresc duminica Invierea Domnului, Paștele, cea mai mare sarbatoare a creștinatații. In condițiile restricțiilor impuse de starea de alerta, celebrarile vor fi oficiate in condiții speciale. Masurile impuse in contextul epidemiologic din Sambata Mare vor fi ridicate in Romania,…

- Dorin Burlacu a fost invitatul emisiunii IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU, ediția de joi, 25 martie 2021, unde a comentat alaturi de moderatorul Catalin Paduraru finalul primei parți a campionatului din Liga 2 de fotbal. Fotbalistii de la Gloria Buzau au ratat calificarea in turneul play-off…

- Atat de Pastele catolic, cat si de cel ortodox, slujba de Inviere se va desfasura in conditii normale. In cele doua nopti vor fi ridicate restrictiile de circulatie. Premierul Florin Cițu a discutat joi cu reprezentanții cultelor religioase despre modul in care vor fi oficiate slujbele de Inviere…

- Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Ciprian a hirotesit intru duhovnic noua preoți din Eparhia Buzaului și Vrancei. Slujba a fost savarșita vineri, 12 martie 2021, in Catedrala Voievodala „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial de la Buzau. In cuvantul adresat clericilor, Chiriarhul…