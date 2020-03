Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Salvați Copiii a anunțat ca va aloca 100.000 de euro pentru dotarea și reorganizarea secției de pediatrie din cdrul Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU) al Institutului Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu București. Totodata, aceasta a anunțat deschiderea…

- Numarul persoanelor care au murit pana in prezent din cauza gripei a ajuns la 39, a anuntat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 15, a anuntat, marti, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Pacientul din Bacau, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripa, informeaza Ministerul Sanatații. Tânarul va fi externat în cursul zilei de marți și va continua tratamentul în ambulatoriu, potrivit Mediafax. „Investigațiile…

- Aproximativ 70.000 de doze de vaccin antigripal exista, in acest moment, la medicii de familie, iar producatorii din Romania au stocurile goale, a anuntat Institutul National de Sanatate Publica. Totodata este in lucru un protocol cu Ministerul Educatiei pentru verificarea starii de sanatate a elevilor.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat marți un raport al Institutului Național de Sanatate Publica in care sunt mai multe recomandari pentru combaterea poluarii din București. Printre acestea, intreruperea circulației pe anumite artere atunci cand se depașesc limitele admise…