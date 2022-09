Stiri pe aceeasi tema

- Asociația ASIMCOV, impreuna cu Consiliul Județean Covasna, a lansat programul Consolidarea capacitații de dezvoltare a bioeconomiei inteligente in Județul Covasna. Proiectul iși propune evaluarea și consolidarea capacitații de dezvoltare a ecosistemului de bioeconomie inteligenta in Județul Covasna,…

- Programul Pedibus, lansat anul trecut de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina cat mai multi elevi din clasele primare sa mearga pe jos la scoala, va fi extins, incepand de luni, cu doua noi trasee, informeaza autoritatile locale. Acestea vor porni din Piata Calvin si din…

- Programul Pedibus, lansat anul trecut de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina cat mai multi elevi din clasele primare sa mearga pe jos la scoala, va fi extins cu un nou traseu, ajungand la opt, informeaza autoritatile locale. Pedibus-urile, cum au fost denumite grupurile…

- Rocada PSD la conducerea UM Cugir: Secretarul de partid, inlocuit in funcție de președintele organizației locale Schimbare la conducerea Uzinei Mecanice Cugir: secretarul formațiunii locale, Mircea Simu a fost inlocuit cu șeful PSD Cugir, Mircea Trifan. Mai exact, Simu a stat la conducerea UM Cugir,…

- Conducerea orașului Iernut a felicitat duminica, 14 august, cu prilejul Zilei Orașului Iernut, 19 cupluri locale "de aur" care au implinit 50 de ani de casatorie. Ceremonia s-a desfașurat in incinta Casei de Cultura din Iernut, unde au fost premiați și cinci elevi cu rezultate foarte bune la invațatura,…

- Mesagerul de Neamț facea la inceputul anului trecut o analiza a datoriilor pe care municipiul Piatra Neamț le-a acumulat de-a lungul anilor, in urma accesarii unor credite trase in condiții extrem de avantajoase pentru banci, nu și pentru comunitate. Primarii care au venit au justificat ineficiența…

- In 2021, al doilea an de pandemie, piața de media din Romania a ajuns la valoarea de 601 de milioane de euro, in urma unei redresari dinamice de +26%. Evoluția uimitoare a pieței a fost alimentata de relaxarea restricțiilor de mobilitate a populației și de activitatea economica fluida. Analiza Media…

- Vineri, 1 iulie 2022, de la ora 18.00, va avea loc, in Municipiul Alba Iulia, prima ediție a Galei Tineretului Național Liberal Alba „Tineri pentru tineri”, in cadrul careia se vor acorda premii celor mai merituoși reprezentanți ai tineretului liberal, cat și celor mai active organizații locale. La…