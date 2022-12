Stiri pe aceeasi tema

- Uruguay a pierdut dramatic calificarea in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Qatar. Deși a invins Ghana, Coreea de Sud a marcat golul victoriei cu Portugalia in prelungiri, iar selecționata lui Diego Alonso a fost eliminata.

- Luis Suarez (35 de ani) a transmis primul mesaj dupa eliminarea Uruguayului de la Campionatul Mondial din Qatar. Sud-americanii au batut Ghana in ultimul meci din grupe, 2-0, dar a fost insuficient. Coreea de Sud a trecut de Portugalia, 2-1, și a terminat pe locul doi grupa H, la egalitate de puncte…

- Uruguay a invins Ghana, scor 2-0, dar a ratat dramatic calificarea in optimile de finala de la Campionatul Mondial. Luis Suarez a izucnit in lacrimi pe banca de rezerve, in timp ce colegii lui se napusteau asupra „centralului” Daniel Siebert. Grupa H de la Campionatul Mondial a avut o desfașurare imposibil…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a pasat decisiv, involuntar, la golul de 1-1 marcat de Young-Gwon Kim in Coreea de Sud - Portugalia, din runda decisiva a grupei H de la Campionatul Mondial. Portugalia și-a asigurat calificarea in optimile de finala dupa primele doua meciuri din grupa, victorii cu Ghana…

- S-au stabilit deja primele 6 optimi de finala de la Campionatul Mondial din Qatar, iar azi se joaca ultimele 4 meciuri din grupe (Coreea de Sud - Portugalia și Ghana - Uruguay, grupa H, ora 17:00 | Camerun - Brazilia și Serbia - Elveția, grupa G, ora 21:00). Au ramas de disputat meciuri in grupele G…

- Portugalia și Uruguay se intalnesc astazi, de la ora 21:00, in derby-ul grupei H de la Campionatul Mondial de fotbal. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe TVR 1. In celalalt meci de astazi al grupei H, de la ora 15:00, se intalnesc Coreea de Sud și Ghana. ...

- Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 continua, luni, 28 noiembrie, cu alte patru meciuri. Brazilia – Elveția se anunța un duel extrem de interesant, de la ora 18:00, in timp ce Portugalia și Uruguay se vor duela de la ora 21:00. Programul zilei de 28 noiembrie de la CM Qatar 2022: Camerun – Serbia,…

- Jurnaliștii spanioli relateaza despre „haos și circ” in cantonamentul Portugaliei din Qatar, in prima zi de pregatire inainte de Campionatul Mondial. Portugalia face parte din grupa H la Campionatul Mondial, alaturi de Ghana, Uruguay și Coreea de Sud. Campioana europeana din 2016 va debuta la turneul…