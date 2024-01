Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane fizice si o persoana juridica au fost trimise in judecata, pentru evaziune fiscala, fiind acuzate ca au exploatat ilegal peste un milion de tone de agregate minerale si nu au achitat redeventele datorate, potrivit news.ro.Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a dispus trimiterea in judecata,…

- Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au finalizat un al 6-lea dosar privind fapte de corupție legate de eliberarea permiselor de conducere de catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava.

- Procurorii DNA si ofiterii Directiei Generale Anticoruptie au facut, joi, perchezitii la Serviciul Permise de Conducere si Inmatriculari Bihor, fiind vizati functionari publici. ”Am asigurat tot sprijinul pentru ca ancheta sa se poata desfasura eficient”, a transmis prefectul de Bihor, Dumitru Tiplea.”In…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere a infractiunilor asimilate celor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 28 noiembrie 2023, a inculpatilor: G.A.M., in sarcina careia s a retinut savarsirea…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iași desfașoara cercetari intr-o cauza penala privind suspiciuni de corupție și infracțiuni asimilate, comise de funcționari publici in exercitarea atribuțiilor de serviciu in anul 2023. Astazi, au loc percheziții in 7 locații din județul Iași, incluzand sediul…

- Unsprezece percheziții au loc miercuri dimineața in sectorul 1 al Capitalei, iar zece persoane vor fi duse la audieri intr-un dosar de camatarie in care prejudiciul estimat depașește un milion de euro.

- Polițiștii și procurorii DIICOT au facut 56 de percheziții in județele Hunedoara și Alba la persoane banuite de trafic de țigari de contrabanda. De asemenea, un polițist a fost arestat pentru ca ar fi oferit protecție traficanților. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat astazi 15 percheziții domiciliare, in județul Timiș, la persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc, in forma…