Functionara care se ocupa de urbanism in cadrul primariei comunei Gura Vadului, suspectata ca a eliberat autorizatii de intrare in legalitate a constructiilor complexului turistic Ferma Dacilor fara a fi facut verificarile necesare, a fost scoasa din arest preventiv, fiind plasata sub control judiciar. Magistratii Tribunalului Prahova au decis, vineri, scoaterea din arest preventiv a Luizei Laura Anghelina, angajata a Primariei Gura Vadului, pe raza careia se afla complexul turistic Ferma Dacilor, partial mistuit de un incendiu in care au murit opt oameni, in a doua zi de Craciun. Femeia este…