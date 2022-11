Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina solicita o ancheta comuna a incidentului din Polonia și cere acces la locul caderii rachetelor. Despre acest lucru a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare (NSDC) al țarii, Alexey Danilov, relateaza RIA Novosti. "Solicitam efectuarea unui studiu cit mai detaliat posibil…

- Interventie online bomba a sefului grupului parlamentar, Rolf Mutzenich, la o reuniune a Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, in acest sfarsit de saptamana. Mutzenich, care a pledat in repetate randuri pentru gasirea unei solutii diplomatice in Ucraina, a dat asigurari ca atitudinea sa a determinat…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, iși bate joc de ucraineni dupa ultimele atacuri rusești care au lasat Kievul fara alimentare cu apa. Fostul președinte rus afirma ca pe masura ce Ucraina primește echipamente de aparare antieriana din occident, aprovizionarea…

- Mai multe surse militare și de securitate afgane au declarat pentru revista Foreign Policy ca membrii Corpului Național de Comando al Armatei Afgane spun ca sunt contactați cu oferte de a se alatura armatei ruse pentru a lupta in Ucraina. Inainte sa paraseasca Afganistan recucerit de talibani, SUA au…

- Mai multe surse militare și de securitate afgane au declarat pentru FP ca membrii Corpului Național de Comando al Armatei Afgane spun ca sunt contactați cu oferte de a se alatura armatei ruse pentru a lupta in Ucraina. Inainte ca SUA sa cedeze Afganistanul talibanilor in august 2021, SUA au cheltuit…

- Potrivit Secretarului Consiliului de Securitate și Aparare al Ucrainei, Alexei Danilov, decizia președintelui rus Vladimir Putin duce la stramutarea forțata a locuitorilor din regiunile Zaporojie, Herson, Lugansk și Donețk. Scopul este de a reduce numarul de ucraineni și de a schimba compoziția naționala…

- Zelenski, a semnat un decret prin care se adopta deciziile Consiliului Național de Securitate și Aparare (NSDC) din 30 septembrie. Potrivit acestui document, Kievul afirma ca este imposibil sa fie purtate negocieri cu Rusia atat timp cat Vladimir Putin este președinte. De asemenea, a fost aprobata și…

- Unii analisti straini specializati in probleme legate de Rusia afirma ca este probabil ca Daria Dughina, fiica unuia dintre ideologii presedintelui Vladimir Putin, sa fi fost asasinata de serviciile secrete rusesti. Varianta oficiala a Rusiei, prezentata luni de FSB, Serviciul Federal de Securitate…