Fully vaccinated travellers arriving in Romania can avoid quarantine Romania is reopening to travellers who have received the COVID-19 vaccine and a number of other destinations are choosing to drop border restrictions for travellers who’ve been fully vaccinated or ease them significantly, according to CNN travel. Destinations such as Belize, Cyprus, Ecuador and the Galapagos, Estonia, Iceland, Guatemala, Madeira, Poland and Seychelles have also […] The post Fully vaccinated travellers arriving in Romania can avoid quarantine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

