Controversatul milionar Dragoș Savulescu a devenit tatic. Afaceristul de 48 de ani, condamnat la inchisoare cu executare in cazul unor retrocedarilor ilegale de terenuri, a apelat cu iubita sa, modelul albanez Angela Martini, la o mama surogat din Statele Unite ale Americii. ”Fiul nostru, Kyree Martini Savulescu, prelungirea iubirii noastre, s-a nascut ieri, 2 decembrie 2021, in Dallas, Texas. Am fost norocoși sa avem copilul nostru cu ajutorul unui remarcabil purtator surogat. Vom fi mereu recunoscatori ființei excepționale care ne-a purtat baiețelul! Inimile noastre sunt pline de iubire și fericire!…