- Autoritațile romane au preluat din strainatate 1004 persoane condamnate anul trecut, dintre care 735 de fugari și 269 de deținuți transferați, a anunțat luni ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Informația vine pe fondul fugii din Romania a mai multor condamnați celebri, care nici acum nu au fost aduși…

- Cererea de extradare a statului roman pentru Catalin Chereches a ajuns la autoritațile din Germania. Avocatul fostului primar din Baia Mare, Razvan Doseanu, arata faptul ca Romania promite judecatorilor din Germania ca, in cazul in care Cherecheș va fi extradat, acesta va avea condiții de detenție…

- Fostul primar fugar, Catalin Cherecheș, condamnat la 5 ani de inchisoare in Romania și prins in Germania va ramane in arest pe durata procesului de extradare. Judecatorii Tribunalului Regional Superior din Munchen au apreciat ca exista risc de evadare daca l-ar lasa liber.

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches va ramane in arest pe parcusul procesului de extradare deoarece exista „riscul de evadare”. Noi informatii despre procesul de extradare a fostului primar din Baia Mare, Catalin Chereches. Autoritatile germane spun intr-un comunicat trimis catre Mediafax…

- UPDATE Pe numele primarului fugar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost emis, vineri seara, un mandat european de arestare. Asta dupa ce autoritațile au stabilit ca aceasta ar fi parasit Romania vineri dimineața, la ora 7.00, prin punctul de trecere a frontierei Petea (județul Satu Mare),…

- Ionel Arsene, condamnat definitiv pentru corupție și fugit in Italia, va fi extradat in cel mai scurt timp, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Baronul de la Neamț a plecat din țara inainte cu cateva zile ca instanța sa ii dea sentința definitiva, apoi a cerut magistraților din Italia sa nu…