Stiri pe aceeasi tema

- Pentru corpul uman, mararul este o comoara de vitamine. Frunzele sale contin multe vitamine: B1, B2, pectina, niacina, acid ascorbic, carbohidrati, saruri mineralizate si multe alte vitamine utile. Fructele sale sunt de asemenea utile, contin grasimi si proteine, precum si diversi acizi care sunt utili…

- Un nivel ridicat de colesterol – rezultatul acumularii de grasime in artere – poate duce la atac de inima sau boli cardiace. Bautura cu usturoi si lamaie poate stimula sanatatea inimii si imbunatati circulatia, desfundand arterele. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un…

- Aceasta bautura cu usturoi și lamaie are capacitatea de a stimula sanatatea inimii, de a desfunda arterele și de a imbunatați circulația. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile…

- Arterele sunt incarcate cu reziduuri din cauza alimentației dezechilibrate. Urmatoarea reteta curața sistemul vascular – vene si artere, restabileste pe cale naturala tensiunea arteriala, eliminand ateroscleroza, adica ingrosarea si rigidizarea peretilor arteriali. Profita acum : Oferta de nerefuzat…

- Sucul de lamaie este bogat in flavoonoizi iar flavonoizii conțin antioxidanți și au proprietați anticancerigene. Aceste substanțe vin in ajutor in prevenirea hipertensiunii, indigestiei, constipației, diabetului și a altor probleme de sanatate. Mai mult, sucul de lamaie este benefic și parului și pielii…

- Sfecla roșie este un ajutor extraordinar pentru sanatate. Este și un aliment nutritiv și un medicament cu multiple aplicații terapeutice. Este ușor digerabila și regleaza funcțiile hepatice, fiind deosebit de eficienta in tratarea anemiilor, imunitații scazute, virozelor, tuberculozei, cancerului, nevrozelor…

- Daca raceala sau gripa nu sunt vindecate corespunzator (minim 10 zile de odihna stricta), organismul slabit devine o baza ideala pentru dezvoltarea bacteriilor și virusurilor. Se intampla uneori ca dupa o raceala de saptamani intregi sa ramanem cu un mucus gros. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta…

- Organismul poate fi curațat destul de rapid și destul de eficient de toxine. Sanatatea noastra generala depinde mult de sanatatea picioarelor iar baile de picioare sunt proceduri simple și de neinlocuit. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini!…