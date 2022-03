Frunza Elenei Udrea, înlocuită? Ministerul Turismului caută un nou brand de țară (VIDEO) Romania cauta un nou brand de țara și un nou logo. Aceasta deoarece se considera ca celebra „Frunza”, de pe vremea ministrului Udrea, e depașita. In acest sens a fost inființat un Consiliu de Brand Turistic Național, ca sa aleaga o imagine și care sa invețe Ministerul Turismului cum sa aduca mai mulți vizitatori. Din acest consiliu fac parte reprezentanți ai industriei Turismului și ai Guvernului. Consiliul de Brand Turistic Național trebuie sa aleaga noi idei pentru promovarea țarii și sa stabileasca metode prin care se pot aduce mai mulți turiști straini. Noua „sarcina” a logo-ului „In urma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

