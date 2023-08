Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile pe Autostrada A1 București-Pitești! Un autoturism care se deplasa pe sensul Pitești - Capitala, a fost curprins de flacari, la kilometrul 38. Inainte de a ajunge pompierii, ceilalți participanți la trafic au incercat sa stinga focul.

- Au scos bucați de pavaj din trotuarul renovat pe strada 31 August 1989, pentru a instala sistemul de telecomunicații. Imagini cu trotuarul de pe tronsonul cuprins intre strazile Mihai Eminescu și Vlaicu Pircalab, care a fost sapat din nou, au aparut pe rețelele de socializare. Autoritațile municipale…

- Primarul Sectorului 5, Catalin Popescu Piedone, a participat la o operațiune de igenizare a unui apartament pe raza sectorului pe care il administraeza. Apartamentul era intr-o stare jalnic semanand cu o groapa de gunoi. CITESTE SI Proiectele Sectorului 4 fluidizeaza traficul in Capitala!Zona…

- Un nou test psihologic ne propune sa analizam felul in care strangem pumnul, pentru a afla adevaruri ascunse despre noi. Imaginați-va ca aveți un pumn strans. Invaluiți degetele imprejurul lui și apasați cu putere. Care este forma pumnului vostru? Aceasta alegere poate dezvalui anumite trasaturi ale…

- Avem imagini rare cu Ramona Gabor in Romania! Vedeta are intotdeauna apariții de senzație, iar de aceasta data a stralucit in adevaratul sens al cuvantului pe strazile din București. Spunem toate astea pentru ca paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele”…

- Pretura sectorului Centru al capitalei a anunțat ca a intervenit la evacuarea deșeurilor acumulate intr-un apartament, amplasat pe strada Șoseaua Hincești, 20. Potrivit Preturii, aceasta intervenție realizata cu Secția locativ-comunala este deja a treia la numar. Din imaginile postate de instituție,…

- Omul de afaceri George Becali, patronul FCSB, a facut senzație in postura de cantor in Catedrala Patriarhala. Latifundiarul din Pipera a declarat ca intenționeaza sa se retraga din lumea fotbalului și sa-și consacre viața credinței.In fața credincioșilor adunați in Catedrala Patriarhala din Capitala,…

- Arcul de Triumf se redeschide pentru vizitatorii, care vor avea acces in interiorul monumentului intre orele 14.00 și 21.00. Arcul de Triumf este un monument emblematic din București și unul dintre motivele pentru care Capitala era denumita acum aproape un secol „micul Paris”. Arcul de Triumf va fi…