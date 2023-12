Fructele uscate sunt bogate in nutrienți, in special in fibre, vitamine și minerale. De asemenea, pot fi ”o ronțaila sanatoasa”. Totuși, sa reținem ca sunt mai calorice și mai bogate in zahar comparativ cu fructele proaspete. Astfel, fructele uscate pe care le gasim ușor in comerț nu inseamna ca vor fi consumate ca fructele proaspete, subliniaza nutriționiștii. Odata cu eliminarea apei, in aceste fructe se concentreaza zaharul și, cateodata, se mai adauga zahar pentru conservarea lor. Astfel, o porție de 100 de grame de caise uscate conține aproximativ 59,1 grame de zahar, in timp ce o porție…