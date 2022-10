Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al S.C. Piețe S.A. Liviu Cocean, demis in 29 septembrie din aceasta funcție de Consiliul de Administrație, este acuzat acum de furt. Acesta a predat cheile de la birou, insa in momentul in care i s-au cerut cheile de la mașina de serviciu, un BMW X5, a plecat.

- Pressalert.ro a dezvaluit o inregistrare exploziva despre cum vrea Primarul USR al Timișoarei sa controleze presa cu bani publici. Discuția a fost purtata anul acesta, in luna iunie, intre primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz, și Liviu Cocean, direct

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unei inregistrari audio cu o discuție purtata anul acesta, in luna iunie, de primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz, cu Liviu Cocean, directorul de la acel moment de la Piețe SA, conversație care dezvaluie mentalitatea de baron a celui care l-a invins pe Nicolae…

- Problema organigramelor nenumarate pe care Primaria Timișoara le are, fie (parțial) funcționale, fie suspendate, afecteaza activitatea instituției, spune Dominic Fritz. In prezent, cel mai mare prejudiciu creat de aceste suspendari este ca municipalitatea are o activitate disfuncționala, mai spune acesta.…

- Dominic Fritz: „Prețuri halucinante la curent, guvernul nu acționeaza” Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Foto: www.facebook.com/dominicprimar. Realizator: Mira Gombos - Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a facut azi din nou apel la Guvern sa gaseasca o soluție pe piața de energie, întrucât…

- Fostul primar al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a reactionat in urma descinderilor DNA la Primaria Timisoara, el afirmand ca daca se confirma ca unele concursuri de angajare au fost organizate ilegal in mandatul sau, cei responsabili trebuie sa plateasca. Robu a subliniat ca garanteaza doar pentru…

- Primarul Timișoarei, USR-istul Dominic Fritz, a cerut, astazi, printr-o postare pe Facebook, parlamentarilor de Timiș sa sprijine finanțarea unui spital prin PNRR. ”Zilele astea la Ministerul Sanatații se finalizeaza lista cu cele 25 de spitale care urmeaza sa fie finanțate din PNRR. Noi, la Timișoara…

