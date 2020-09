Stiri pe aceeasi tema

- Brainery Roboschool reia atelierele de robotica și programare pentru copii, in centrul Timisoarei, cu respectarea tuturor masurilor... The post Robotica si programare pentru copii, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- O grupare care alimenta zona Timișoarei cu etnobotanice a fost destructurata de polițiștii antidrog de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate din urbea de pe Bega. Au loc percheziții in aceasta dimineața, in 15 locații. Polițiștii, insoțiți de jandarmi, au reținut astazi, de dimineața, mai mulți…

- Partidul Ecologist Roman Timiș lupta cu poluarea, la toate nivelurile și e singura formațiune care are proiecte concrete pentru ecologizarea județului. Ecologiștii din Timiș intra in cursa pentru funcțiile de consilieri județeni cu trei nume sonore, precum Marcel Mihoc, Nicolae Oprea sau Georgica Cornu.…

- Dupa criza gunoaielor de la finele lui 2018/inceputul anului 2019, timișorenii au crezut ca vor scapa de mizeria de pe strazi. In ultimele saptamani, insa, tot mai mulți locuitori ai Timișoarei se declara nemulțumiți de modul in care se face curațenie stradala. Am verificat și noi și ce am descoperit…

- USR PLUS este in continuare blocata in dorinta de a instala corturile in cadrul carora sa stranga semnaturi pentru sustinerea candidaturii lui Dominic Fritz la functia de primar al Timisoarei. Lui Nicolae Robu ii este frica, pentru ca noi intram in contact cu oamenii si tot mai multi dintre acestia…

- Povești cu dragoni și fete de imparat, tabere medievale, cai și personaje din vremuri demult apuse au fost vineri seara la Festivalul Medieval al Castelului Huniade. Vor fi și sambata și duminica in parcul Castelului Huniade din centrul Timișoarei, așa ca sunteți invitați sa vedeți spectacole și intamplari…

- Timisoara sufera la capitolul trafic auto si siguranta a pietonilor, la transportul in comun si la o deplasare coerenta si eficienta in oras, spune Dominic Fritz, candidatul USR la functia de primar al Timisoarei. Potrivit acestuia, ideea care zice ca automobilul e suveran trebuie schimbata in oras,…

- Social-democrații il acuza pe primarul Timișoarei de deturnarea proiectului Timișoara 2021, „cu riscul de a crea un scandal național și internațional”. Potrivit unui comunicat transmis de PSD Timiș, „despotic, ilegal, arogant și dornic sa serveasca clienți de casa ai proiectelor pe bani publici, primarul…