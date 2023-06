Stiri pe aceeasi tema

- Kievul este in discutii cu reprezentantii companiei britanice de armament BAE Systems pentru a deschide in Ucraina o fabrica pentru productia si reparatia unei game diverse de armament, de la tancuri la artilerie, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a mai spus ca a discutat in cursul…

- Germania va sprijini Ucraina cat timp va fi necesar, a dat asigurari cancelarul Olaf Scholz duminica, primindu-l pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin pentru prima oara de la debutul invaziei ruse.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit duminica la Berlin de omologul sau german Frank-Walter Steinmeier, prima etapa a unei vizite in Germania, transmit agențiile de presa internaționale. Zelenski a fost intampinat de Steinmeier la castelul Bellevue, resedinta presedintelui german.…

- Biroul deputatului german de origine senegaleza Karamba Diaby a fost incendiat la Halle, in estul Germaniei, a anuntat joi acest parlamentar social-democrat, vizat deja de amenintari cu moartea si tiruri asupra permanentei sale, transmite AFP. „Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Acest act ma infurie”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va veni la Berlin pe data de 13 mai, a anunțat miercuri poliția germana, dar o sursa din domeniul securitații a declarat ulterior, pentru agenția de presa Reuters, ca dezvaluirea publica a vizitei a fost prematura si ca acum nu este clar daca liderul de la Kiev…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca Ucraina nu are dreptul sa utilizeze armele primite din partea Germaniei pentru a efectua tiruri asupra teritoriului Federatiei Ruse, scrie marti publicatia germana Die Zeit, citata de agentia de presa ucraineana Unian și Agerpres. Si alti furnizori occidentali…

- De la aceasta ora este programata la Palatul Cotroceni o intalnire in format trilateral intre presedintii Romaniei si Republicii Moldova si cancelarul Germaniei. Putin mai devreme cancelarul Olaf Scholz a fost primit la Palatul Victoria de premierul Nicolae Ciuca, iar la amiaza a avut discutii cu presedintele…