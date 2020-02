Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea sezon al serialului de comedie Mangalița, care va incepe, sambata, 22 februarie, de la ora 22:30, la Antena 1 aduce, pe langa personajele consacrate, unele noi. Dana și Svetlana, pe care telespectatorii Antenei 1 le vor descoperi chiar din primul episod al noului sezon, vor fi interpretate…

- Aflat la filmarile pentru cel de-al optulea sezon iUmor, emisiune care va fi difuzata incepand cu sambata, 22 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1, prezentatorul show-ului, Șerban Copoț, povestește despre cu...

- Ultima zi de audiții din cel de-al optulea sezon iUmor, care va fi difuzat incepand cu 22 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1, a coincis cu ziua de naștere a Deliei, care a vrut insa ca aceasta zi sa nu aiba nimic special, sa fie o zi ca oricare alta.

- Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman si-au incarcat bateriile inainte de a reveni pe platourile de filmare de la Sacrificiul, serial produs de Ruxandra Ion care va avea marea premiera pe micile ecrane pe 12 si 13 februarie, in Malta, alaturi de prieteni.

- Cel mai urmarit show de umor va reveni in curand la Antena 1 cu un nou sezon de senzație. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au avut o prima zi de filmare absolut surprinzatoare, plina de elemente surprize, gata sa ii provoace pe jurați sa ofere cele trei ”Thumbs up”. Primii concurenți au sosit inca de…

- Serialul de comedie Mangalița revine, in curand, la Antena 1, cu un nou sezon. Sub sloganul “Sa ne fie bine ca sa nu fie rau, din nou”, primarul localitații, Stelian Manole (interpretat de Teodor Corban), și cei din anturajul sau trec prin noi situații și au parte de noi provocari, in micul oraș de…