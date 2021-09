Stiri pe aceeasi tema

- Un roman ar fi ucis 9 persoane și ar fi bagat alte 9 in spital cu țuica de casa care contineau alcool metilic (metanol), in zona de vest a capitalei San Jose, Costa Rica. In urma perchezițiilor de ieri, alte șapte persoane care faceau parte din grupul infracțional au fost reținute Autoritațile au analizat…

- In ziua de 26 august, crestinii ortodocsi si greco-catolici ii pomenesc pe Sfintii mucenici Adrian si sotia sa Natalia, care si-au dat viata pentru Hristos in timpul persecutiei crestine. Pentru noi, cei din prezent, pare ceva de neinteles sa renunti la tot ce ai si chiar la propria viata pentru credinta…

- Ciclistul roman Eduard Novak a ocupat locul 11 in proba de contratimp pe 1.000 m, categoriile C4-5, joi, pe Velodromul Izu, la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Novak, care a stabilit performanta de a deveni primul ministru in activitate care participa la Jocurile Olimpice sau Paralimpice,…

- Sportivul Robert Glinta nu s-a calificat, miercuri, în semifinalele probei de 200 m spate din cadrul competitiei de înot de la Jocurile Olimpice.Glinta s-a clasat al treilea în prima serie, cu timpul 1:59.18, care nu a fost suficient pentru ca sportivul român sa ocupe un…

- Un sarcofag roman intact a fost descoperit in fața Clinicii Stanca, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, in timpul unor lucrari de montare a unui stalp. ”In data 18 mai, in timpul lucrarilor de modernizare de pe Bulevardul 21 Decembrie, mai exact in timpul saparii unei gropi pentru montarea unui stalp,…

- Sorana Cirstea (45 WTA, 31 de ani) a invins-o pe Victoria Azarenka (14 WTA, 31 de ani), scor 7-6, 3-6, 6-4, in turul doi de la Wimbledon. Bielorusa nu a avut chef de vorba la conferința de presa. In faza urmatoare, Sorana Cirstea va juca impotriva Emmei Raducanu, jucatoare cu tata roman și mama chinezoaica.…

- Lucrari cu restricții pe DN2 Regionala de drumuri Iași asfalteaza în zona localitații Horia. Este intrarea în Roman dinspre Bacau. Lucrarile dureaza doua, trei, saptamâni și se fac pe 10 km, circulație dirijata la paleta. Tot pe DN2, dar la ieșirea din Roman catre Suceava,…

- Potrivit sursei citate, vulcanul a erupt in aceasta dimineața, aruncand pietre si fum in atmosfera.La scurt timp dupa acest anunț, agentia de presa Kyodo News a precizat ca nu au existat rapoarte imediate cu privire la eventuale victime sau daune materiale soldate ca urmare a erupției vulcanului Otake. In…