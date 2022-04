Stiri pe aceeasi tema

- Daca pe la noi, pe plaiurile mioritice, sunt scoși, la caz de nevoie – de exemplu, cand vine votarea și țara-și cheama toți cetațenii la urne – și morții din morminte, pe la italieni, morții, saracii, sunt amendați ca nu s-au vaccinat impotriva Covid-19. La inceputul anului in curs, Consiliul de Miniștri…

- Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF) l-a contactat pe spaniolul Pep Guardiola, actualul antrenor al lui Manchester City, in vederea instalarii sale in postul de selectioner al Braziliei. Oficialii CBF au purtat discutii in acest sens cu fratele si agentul lui Guardiola, Pere, caruia i-au prezentat…

- Saptamana aceasta a fost publicat in Spania decretul care permite raționalizarea unor produse alimentare, cu scopul de a nu epuiza stocurile din magazine pe fondul panicii. Prin masura permisa de guvernul de la Madrid, magazinele sunt incurajate sa iși mențina constant stocurile și sa poata limita cumpararea…

- Christian Eriksena fost testat pozitiv cu coronavirus, astfel ca nu se va putea prezenta luni la nationala Danemarcei, cum era programat, relateaza AFP."Din nefericire, Christian Eriksen a fost testat pozitiv cu covid-19 si nu se va prezenta la nationala luni", a anuntat federatia daneza. "Ne asteptam…

- Pele este internat de opt zile in spital pentru tratamentul de chimioterapie. Acesta va trebui sa-si prelungeasca sederea in spital din cauza unei infectii a tractului urinar, a anuntat, luni, spitalul Ambert Einstein din Sao Paulo. Fostul fotbalist in varsta de 81 de ani, de trei ori castigator al…

- “EDP ​​Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea producator mondial de energie regenerabila, a realizat un profit net de 655 de milioane de euro in 2021, cu 18% mai mult decat in ​​anul precedent. Portofoliul administrat de companie la finalul anului 2021, insumeaza 13,6 GW, din care 12,5 GW sunt consolidati…

- Un barbat de 35 de ani a fost impuscat mortal in fața stadionului echipei braziliene Palmeiras sambata, 12 februarie, in timpul unor violente, dupa ce formatia braziliana a pierdut finala Cupei Mondiale a Cluburilor cu Chelsea, a informat AP, preluata de news.ro . Fanii echipei Palmeiras, care urmaresc…

- Pe frontul luptei cu coronavirusul, ”Europa incepe treptat sa ia in considerare tratarea COVID precum gripa”, constata Bloomberg. Aceasta dupa ce Spania a devenit prima națiune europeana importanta care sugereaza in mod explicit ca oamenii vor trebui sa invețe sa traiasca cu coronavirusul. Ideea tratarii…