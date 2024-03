Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul Marca noteaza ca gruparea Valencia a interzis accesul Netflix pe stadionul Mestalla la meciul de sambata, cu Real Madrid (etapa 27 din La Liga), in legatura cu un documentar despre Vinicius, potrivit news.ro Aceasta este o "decizie a clubului", au declarat surse oficiale pentru ziarul…

- Jamie Cassidy (46 de ani), fostul star al echipei de tineret de la Liverpool, risca ani grei de inchisoare dupa ce a pledat vinovat pentru trafic de droguri și spalare de bani. Cassidy a fost o speranța a fotbalului englez și s-a remarcat in tricoul echipei de tineret a lui Liverpool, acolo unde a fost…

- Erling Haaland, cel care fusese depasit de Lionel Messi la Balonul de Aur, a fost ales cel mai bun fotbalist la gala Globe Soccer Awards, la Dubai. Pe lista laureaților de la Dubai Globe Soccer Awards se afla Manchester City, care a primit nu mai puțin de sase premii: Haland a fost ales cel mai bun…

- Brazilia și-a gasit selecționer la citeva zile dupa demiterea lui Fernando Diniz. Astfel, noul selecționer este Dorival Junior. Preferatul celor de la Federația de Fotbal din Brazilia era Carlo Ancelotti, insa acesta a semnat prelungirea cu Real Madrid și i-a facut sa se reorienteze, dupa ce numirea…

- ​Federația de fotbal din Brazilia l-a dorit mult pe Carlo Ancelotti in postul de selecționer. Italianul și-a prelungit insa contractul cu Real Madrid, iar in ultima perioada s-a tot speculat ca Jose Mourinho s-ar afla in pole-position sa ocupe aceasta funcție.

- Cupa Mondiala a Cluburilor va avea loc intre 12 și 22 decembrie in orașul Jeddah, Arabia Saudita. Fluminense din Brazilia și Manchester City din Anglia sunt principalele favorite care vor incerca sa ia locul lui Real Madrid pentru titlul de cea mai buna echipa din lume.Cupa Mondiala a Cluburilor…

- Endrick, brazilianul in varsta de 17 ani care se va muta in vara lui 2024 de la Palmeiras la Real Madrid, a vorbit despre rasism, spunand: „Sunt negru și nu trebuie sa ascund acest lucru". Endrick e poate cel mai promițator tanar jucator brazilian. Pe 16 noiembrie, la 1-2 in fața Columbiei, atacantul…

- Cristiano Ronaldo, 38 de ani, a insistat și a reușit sa-l aduca in vara trecuta pe antrenorul portughez Luis Castro de la Botafogo la Al-Nassr. Fara tehnicianul lusitan care o propulsase in fruntea clasamentului, cu 13 puncte avans, jocul lui Botafogo s-a ruinat in a doua parte a sezonului. Nicio victorie…