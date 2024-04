Stiri pe aceeasi tema

- DNA anunta, joi, trimiterea in judecata a 21 de persoane, pentru frauda cu fonduri europene, fiind acuyate ca ar fi obtinut fara drept fonduri de la APIA prin Programul National Apicol. Prejudiciul este estimat la aproape 500.000 de lei.

- Gelu Botezatu, primar al comunei Barsanesti din judetul Bacau, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi depus la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale mai multe documente inexacte pentru obtinerea de fonduri europene. Potrivit unui comunicat al…

- Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului care este un fermier din Botoșani.

- Parchetul European (EPPO) a publicat, astazi, raportul privind activitatea desfașurata in anul 2023. La sfarșitul anului, EPPO avea un total de 4 187 investigații active, cu prejudicii in valoare de 14 miliarde de euro. In Romania, instituția europeana condusa de Laura Codruța Kovesi a deschis, in anul…

- Un „combinator” de bani publici, judecat pentru frauda din fonduri europene. Cum a fost salvat de CCR de inchisoare, dupa ce a falsificat zeci de documente Un „combinator” de bani publici, judecat pentru frauda din fonduri europene. Cum a fost salvat de CCR de inchisoare, dupa ce a falsificat zeci de…

