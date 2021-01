Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider mondial Ilie Nastase (74 de ani) se solidarizeaza cu prietenul Ion Țiriac (81 de ani), dupa ce Alexis Ohanian, soțul Serenei Williams, i-a oferit un raspuns dur lui Țiriac pe rețelele de socializare. CONTEXT: Ion Țiriac a vorbit dur despre Serena Williams, deținatoare a 23 de trofee de…

- Dupa ce Ion Tiriac a spus ca americanca de 39 de ani ar trebui sa se retraga, daca ar avea decenta, vorbind despre kilogramele ei in plus, imediat, bunul sau prieten a aparut si el in presa, punand gaz pe foc.

- Omul de afaceri Alexis Ohanian (37 de ani), soțul americancei Serenei Williams (39 de ani, 11 WTA), a avut o recție acida la adresa lui Ion Țiriac. Fostul jucator a vorbit despre Serena Williams, deținatoare a 23 de trofee de Grand Slam, și a cerut ca aceasta sa renunțe la tenis. „La varsta asta și…

- Sebastian Colțescu (43 de ani) a folosit o expresie rasista la adresa lui Pierre Webo (38 de ani), oficial al oaspeților, și jucatorii lui PSG și Bașakșehir au parasit terenul. Acesta nu este singurul caz de rasism petrecut in cupele europene in ultimii ani. Sebastian Colțescu, derapaj rasist in PSG…

- Fostul președinte, Traian Basescu, critica aspru gestionarea pandemiei de catre autoritați. Acesta considera ca nu se impun restricțiile corecte pentru a stopa raspandirea virusului. In cursul serii de ieri, acesta a vorbit despre unul dintre cele mai mare focare de infecție cu COVID-19, asupra caruia…

- Intr-un interviu acordat in Berlin postului american CBS, Navalnii il acuza explicit pe presedintele rus ca este responsabil direct de otravirea sa cu agentul neurotoxic Novichock. Aleksei Navalnii: „E pura speculatie, dar cred ca mi-au pus Novichock pe haine, am atins substanta cand m-am imbracat si…