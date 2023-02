Stiri pe aceeasi tema

- Camille Vasquez, celebra avocata a actorului Johnny Depp, care l-a ajutat sa caștige procesul intentat de fosta lui soție, Amber Heard, le-a facut o vizita in arest fraților Andrew și Tristan Tate. Celebra avocata a mers sa se intalneasca cu cei doi barbați acuzați de trafic de persoane și viol. Aceștia…

- „Judecatoria Pitești va decide, insa, așa cum intr-o alta situație in care au fost contopite infracțiunea deosebit de grava pe care a savarșit-o, infracțiunea de omor, de profanare de morminte și infracțiunile informatice, Instanța din Pitești a inlaturat sporul aplicat și astazi Cristian Cioaca a ajuns…

- Un judecator de la Tribunalul București a decis ca frații Tate, Tristan și Andrew, raman in spatele gratiilor. Asadar, ei vor ramane in arest pentru inca 30 de zile, dupa ce mandatele au fost prelungite, vineri, de magistrați. Instanta a admis cererea procurorilor DIICOT și au decis, in consecința,…

- Reprezentantii scolilor publice din orasul american Seattle au depus o plangere in instanta impotriva retelelor de socializare, precum Facebook si TikTok, pe care le acuza de „atingeri aduse sanatatii mintale a publicului tanar”, intrucat ar provoca anxietate, o depresie in crestere in randul elevilor…

- Jocurile de noroc reprezinta o industrie in plina creștere in Uniunea Europeana – numeroase cazinouri online fiind lansate deja la ordinea zilei. In acest context, importanta devine reglementarea legislativa a acestui sector – de acest aspect depinde și distracția jucatorilor. Pentru a putea atrage…

- Judecatorul Cristi Danileț a avut luni o prima reacție dupa ce Instanta suprema(ICCJ) a anulat decizia CSM din decembrie 2021 prin care a fost exclus din magistratura, sustinand ca a fost suspendat degeaba din functie, dar ca nu se poate intoarce inca la locul de munca. Intr-o postare pe Facebook, Danilet…