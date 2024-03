Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarul Rezist Cristian Dide , din grupul lui Marian Ceaușescu și Angi Șerban, a fost sanctionat de judecatori doar cu un avertisment dupa ce acum patru ani a pus svastica nazista pe stema Jandarmeriei. La proces, procurorii au cerut ca Dide sa fie condamnat la inchisoare cu suspendare si sa plateasca…

- Un cetatean suedez in varsta de 16 ani, care ar face parte dintr-un grup infractional suspectat pentru preocupari in comiterea de omoruri si atacuri cu bomba, a fost depistat in orașul Voluntari de catre Politistii de la Directia de Investigatii Criminale. „La data de 7 februarie, politistii Directiei…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in municipiul Targu Jiu, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor de proxenetism și nerespectarea regimului armelor…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Inspectoratul de Poliție Județean Gorj au depistat ieri, in urma schimbului de informații dintre Biroul Sirene Portugalia și Biroul Sirene Romania, un barbat, de 55 de ani, cetațean portughez, urmarit internațional de autoritațile judiciare din Portugalia…

- „La data de 18 ianuarie, la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov au fost conduse patru persoane, in urma celor sase perchezitii desfasurate. Pana in prezent, politistii au dispus retinerea, pentru 24 de ore, fata de doi barbati, de 23 si 24 de ani. Pentru alta persoana, un barbat de…

- "La data de 6 ianuarie, politistii de la transporturi de pe Aeroportul 'Henri Coanda' Bucuresti au depistat, in urma schimbului de informatii dintre Biroul Sirene Spania si Biroul Sirene Romania, un barbat, de 53 de ani, cetatean spaniol, urmarit international de autoritatile spaniole pentru inselaciune,…