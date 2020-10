Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a opta a Ligii a II-a:Dunarea Calarasi - Gloria Buzau 0-2 Csikszereda Miercurea Ciuc - AFC Unirea 04 Slobozia 0-1 Vezi și: Romanii si-au schimbat prioritatile in pandemie - Inmatricularile auto s-au prabusit fata…

- Metaloglobus Bucuresti a urcat provizoriu pe locul 2 in clasamentul Ligii a II-a de fotbal, dupa ce a invins-o cu 2-0 in deplasare pe Ripensia Timisoara, sambata, intr-un meci din etapa a 8-a. Golurile au fost inscrise de Ovidiu Herea, chiar in minutul 1, si Claudiu Herea (88). Nenad Lalic,…

- Vineri, 2 octombrie, s-a disputat primul meci din etapa a 6-a a Ligii a II-a de fotbal: Rapid București – Concordia Chiajna 4-2. Alte șapte jocuri au fost programate sambata, 3 octombrie: Farul Constanța – Metaloglobus București 1-2, CSM Reșița – Unirea Slobozia 0-3, Ripensia Timișoara – Gloria Buzau…

- FCU Craiova a trait periculos in Maramures. Echipa antrenata de Nicolo Napoli a plecat cu un punct din deplasarea de sambata, dupa ce a remizat, scor 3-3, cu Fotbal Comuna Recea. Doljenii au deschis scorul prin Claudiu Balan (’26 – penalti), dar Marius Coman a egalat (’45+3) si a stabilit totodata scorul…

- Formația timișoreana 8LightMinutes va susține un concert „acasa“ joi 17 septembrie la cinematograful Arta, de la ora 19, evenimente in cadrul caruia melomanii vor putea asculta compozițiile trupei care s-a format sub conducerea lui Zsolt Szabo. Trupa a luat naștere sub titulatura de Funky Hats și a…

- Ripensia Timisoara a cedat la scor in prima partida oficiala din noul sezon. Dupa un 1-4 dur cu FC U Craiova, astazi, ros-galbenii au anuntat o noua mutare. E vorba de internationalul moldovean Radu Rogac, cu care Cosmin Petruescu a vrut sa lucreze si la ASU Poli. „Ripi” si-a adus o noua intarire pentru…

- Sediul Casei Fotbalului din Bucuresti, a gazduit tragerea la sorti a Ligii 2, sezonul 2020-2021. In acest sezon vor fi 21 de echipe, printre care si maramuresenii de la ACS Fotbal Comuna Recea. Echipa Pandurii Targu Jiu a primit licenta pe ultima suta de metri. In etapa inaugurala a noului campionat,…