Frăţia vedetelor în deschiderea Paris Fashion Week Fashion show-ul brandului Off White a deschis Paris Fashion Week pentru sezonul toamna-iarna 2022-2023. Prezentarea a fost un tribut emoționant adus fondatorului Casei Off White, Virgil Abloh, cel care in paralel a fost si director artistic al liniei barbatesti pentru Louis Vuitton. Designerul american a murit anul trecut la varsta de 41 de ani ca urmare a unei forme rare de cancer. Modele de top si super modele din toate generatiiile au defilat in memoriam Virgil Abloh, iar sala a fost si ea plina de vedete. Naomi, topless la 51 de ani Naomi Campbell, in varsta de 51 de ani, a bifat o apariție… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

