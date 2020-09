Stiri pe aceeasi tema

- Statisticile dovedesc ca Spania trece prin al doilea val al pandemiei si a depasit 412.000 de infectari cu Sars-CoV-2. A crescut si numarul deceselor pana la 116 in ultimele 7 zile si 87 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva.Citește și: SURSE PSD - Moțiunea de cenzura intra la vot…

- Direcția Medicala a Ministerului Apararii Naționale prezinta „eroi in halate albe pe frontul COVID-19”. Unul dintre acești eroi este medic la Terapie Intensiva la spitalul militar amplasat la Stadionul CFR Timișoara. Medicul Florin Negrea este doctor de Terapie Intensiva și este pe frontul luptei, la…

- Un barbat din județul Hunedoara, diagnosticat cu noul COVID-19, a fost transferat marți seara la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Arad. Acesta a murit noaptea, in urma complicațiilor. SCJU Arad arata ca barbatul de 60 de ani necesita terapie intensiva și a fost internat pe Compartimentul de…

- Curtea de Apel Oradea a informat, luni, ca un angajat al institutiei a fost depistat pozitiv la testarea pentru COVID-19 la finalul saptamanii trecute.Potrivit unui comunicat al Biroului de informare si relatii publice al Curtii de Apel Oradea, a fost anuntata Directia pentru Sanatate Publica,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca alte 1.225 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand la 52.111. In acelasi interval s-au inregistrat 36 de decese, numarul total fiind de 2.379. In prezent, la Terapie Intensiva sunt…

- Lupta pentru fiecare viața este crunta intr-o secție de Terapie Intensiva pentru bolnavii de COVID-19 in stare critica. Fiecare respirație este o victorie, atat pentru ei, cat și pentru medicii care incearca sa ii salveze, spun jurnaliștii de la Digi24, care s-au incumetat sa faca o incursiune in locul…

- Marcel Pavel trece prin momente cumplite. Diagnosticat cu dubla pneumonie, artistul a aflat ca are și COVID-19, motiv pentru care se afla in secția speciala a spitalului „Matei Balș”, pentru recuperare.