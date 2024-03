Stiri pe aceeasi tema

- Zvonuri sordide despre sinuciderea lui Dani Alves au circulat sambata pe retelele de socializare. Ney Alves, fratele fostului fotbalist aflat in prezent in detentie, a negat rapid aceste informatii, lucru dezmintit si de reprezentantii inchisorii, potrivit news.ro Pe contul sau de Instagram, Ney…

- Joana Sanz (31 de ani), nevasta lui Dani Alves (40 de ani), a pus pe Instagram scrisoarea emoționanta trimisa din pușcarie de fostul fundaș brazilian, care așteapta sentința in procesul in care e acuzat de viol: „Ma rog in fiecare zi sa pot sa te vad trezindu-te din nou. Timpul trece, insa dragostea…

- Lucia Alves, mama lui Dani Alves, se afla in centrul unui moment controversat. Fostul fotbalist al Barcelonei se afla in prezent in inchisoare din ianuarie 2023, fiind acuzat de viol. Acum, mama lui, in incercarea de a-l apara, a facut un gest controversat, care i-a adus mai multe critici. Mama fotbalistului…

- In momentul in care s-a petrecut episodul, Daea lucra, in paralel, la Caile Ferate. ”Te odihneai pe niște scanduri intinse. Se intampla in 1968. Ducandu-ma acasa la fratele cel mare, așezandu-ma in pat, evident, cumnata imi spala hainele. Ma cheama fratele in baie și mi spune ”Petrica , am gasit un…

- In timp ce oamenii legii continua cercetarile, pentru a stabili cauza și vinovații tragediei din a doua zi de Craciun, iar in spațiul public apar informații despre neregulile grave de la unitatea de cazare, familia proprietarului rupe tacerea. Sora patronului pensiunii Ferma Dacilor a transmis un mesaj…

- In urma cu cateva zile, s-a zvonit ca Andreea și Ionuț de la Mireasa, sezonul 7, nu ar mai forma un cuplu, dupa ce au șters pozele de cuplu și și-au dat unfollow pe Instagram. Ulterior, fostul concurent a confirmat ca este un barbat singur, acum doua zile, fara a dezvaluie prea multe din ce s-a intamplat…