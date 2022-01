Fratele lui Alexei Navalnîi, dat în urmărire de Rusia Rusia l-a plasat pe Oleg Navalnii, fratele disidentului Alexei Navalnii, pe lista persoanelor date in urmarire. Acesta a fost somat sa se prezinte la o audiere in instanța privind comutarea unei pedepse cu suspendare pe care a primit-o in una cu executare, relateaza Reuters. Oleg Navalnii, despre care nu se știe in prezent unde se afla, a fost ținut in arest la domiciliu intre lunile ianuarie și aprilie ale anului trecut și a primit o condamnare cu suspendare de un an de zile pentru incalcarea restricțiilor sanitare anti-Covid. Autoritațile ruse l-au pus sub acuzare dupa ce acesta a participat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia in mai multe…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa, citata de Agerpres. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia…

- Pe 5 ianuarie, 18 persoane – majoritatea copii și soțiile diplomaților ruși – s-au urcat in autobuze pentru a pleca din Kiev, la Moscova. Aproximativ alte 30 de persoane le-au urmat in decurs de cateva zile, plecand atat din Kiev cat și din consulatul Rusiei de la Liov. O sursa ce și-a pastrat anonimatul…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a transmis luni ca „nu regreta nicio secunda” ca a revenit in Rusia din Germania si i-a indemnat pe ruși sa nu le fie frica. Mesajul militantului anticorupție pe rețelele sociale a fost transmis in ziua cand se implinește exact un an de la arestarea sa, relateaza Afp,…

- Cei doi principali oameni de incredere ai opozantului rus Aleksei Navalnii au fost adaugati pe lista oficiala a „teroristilor si extremistilor” intocmita de autoritatile ruse, la cateva zile dupa implinirea unui an de la arestarea opozantului si de la represiunea implacabila care a urmat impotriva miscarii…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, a carui legitimitate nu este recunoscuta de catre Occident dupa controversatele alegeri prezidentiale din august 2020, a declarat într-un recent interviu pentru BBC ca va negocia cu lidera opozitiei belaruse din exil, Svetalana Tihanovskaia, numai daca presedintele…