Franța vrea proceduri mai eficiente de expulzare a migranților In cadrul conferintei de joi si vineri a ministrilor europeni de interne privind securitatea si migratia, va fi 'in primul rand vorba despre consolidarea cooperarii noastre cu statele de plecare si de tranzit (ale migrantilor) avand drept scop stoparea fluxurilor de migranti ilegali', in special cu tarile din Maghreb, 'pentru a opri plecarea migrantilor pe mare cu riscul pierderii de vieti omenesti', a afirmat Collomb intr-un comunicat. La reuniune se va face de asemenea un prim bilant al 'centrelor controlate', care au fost aprobate in Consiliul European la sfarsitul lunii iunie pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

