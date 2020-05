Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Edouard Philippe a declarat joi ca Franta va ridica gradual restrictiile incepand de lunea viitoare, 11 mai, dar ca unele restrictii vor ramane in vigoare in regiunea Parisului, unde noul tip de coronavirus este inca activ, informeaza Reuters. "Incepand de luni vom ridica…

- Statul francez va ajuta compania publica de cai ferate (SNCF), pentru ca aceasta sa isi poata continua activitatea in perioada crizei coronavirusului dar cu toate acestea Franta trebuie sa reduca drastic cererea de transport, iar cel de-al doilea aeroport din regiunea Parisului, Orly, nu isi va relua…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a facut vineri, de Ziua Internationala a Muncii, un apel la unitate, in timp ce lidera extremei drepte Marine Le Pen a sfidat carantina, a depus o coroana de flori la statuia Ioanei D'Arc din centrul Parisului si l-a criticat totodata pe seful statului francez…

- Unitatile de invatamant din Franta se vor redeschide progresiv pe baza de voluntariat incepand de la 11 mai in cazul gradinitelor si scolilor primare si de la 18 mai in cazul colegiilor, a anuntat marti in parlament prim-ministrul Edouard Philippe, precizand si ca mastile vor fi obligatorii in transportul…

- Grupuri de tineri au incendiat tomberoane si au dat foc artificiilor in mai multe suburbii ale Parisului, relateaza marti mass-media din Franta despre o noua noapte de tulburari pe fondul restrictiilor impuse de autoritati din cauza epidemiei de coronavirus, dar care ameninta fragila pace sociala…

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a ONU (FAO) si specialisti din domeniul agriculturii avertizeaza ca achizitiile exagerate de alimente pot provoca o criza. Avertismentul vine dupa ce, in unele tari, oamenii au luat cu asalt magazinele pe fondul pandemiei de coronavirus. Organizatia…

- Guvernul francez urmeaza sa interzica adunarile de peste 100 de persoane in spatii publice, pe tot teritoriul Frantei, pentru a opri extinderea contaminarii cu coronavirus, informeaza Reuters. Agentia preia o declaratie facuta vineri de premierul Edouard Philippe televiziunii TF1: "Vom…