- Deputatii si senatorii francezi au ajuns joi la un acord asupra unui text care combate maltratarea animalelor, deschizand astfel calea spre adoptarea rapida a unei legi ce prevede interzicerea progresiva a animalelor salbatice in companii de circ si in delfinarii, informeaza AFP.

- Guvernul Franței a decis sa blocheze prețul gazului pe parcursul anului 2022 și va oferi compensații de cate 100 de euro. Acestea vor fi valabile pentru persoanele care caștiga sub 2.000 de euro pe luna. „Am luat masuri foarte puternice, am limitat cresterile incepand din ianuarie, la electricitate…

- China si-a prezentat marti noile echipamente din dotarea fortelor aeriene, de la drone de supraveghere sau de atac pana la aeronave pentru razboi electronic. Prezentarea lor are loc pe fondul tensiunilor cu SUA si Taiwanul si in contextul in care Beijingul spera sa finalizeze pana in 2035 modernizarea…

- Membrii personalului sanitar din Franța au termen limita data de 15 septembrie pentru a se vaccina anti-Covid-19. In caz contrar, aceștia vot fi sancționați. Premierul francez Jean Castex a facut anunțul și a susținut ca masura este luata in contextul in care numarul de cazuri noi este in creștere.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca Franta a depasit pragul de 40 de milioane de persoane vaccinate cu o prima doza de vaccin impotriva covid-19, relateaza AFP. „Toti, impreuna vom invinge virusul. Continuam!”, a transmis Macron. „40 de milioane de…

- Pasaportul sanitar a fost validat definitiv in Franța. Parlamentul francez a adoptat, duminica seara, pasaportul sanitar. Conform AFP, Adunarea Nationala a pus capat, cu o majoritate confortabila de voturi (156 pentru, 60 impotriva si 14 abtineri) unui maraton parlamentar inceput marti cu privire la…