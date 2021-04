Franța va administra vaccinul anti-COVID de la Johnson & Johnson doar persoanelor de peste 55 de ani Franța a decis ca vaccinul anti-COVID de la Johnson & Johnson "va fi distribuit și administrat in aceleași condiții precum cele planificate in acest moment pentru vaccinul AstraZeneca, adica persoanelor cu varsta de peste 55 de ani", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului francez, relateaza AFP, citata de Hotnews.Decizia a fost luata dupa ce oficialii Statelor Unite au cerut marți suspendarea vaccinarii cu serul produs de Johnson & Johnson, dupa ce șase persoane cu varste intre 18 și 48 de anu vaccinate au dezvoltat cheaguri de sange la doua saptamani dupa injecție."Am primit prima… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

