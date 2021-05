Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți cetațeni romani incearca sa intre pe teritoriul Statelor Unite pe la granita cu Mexicul, odata cu valurile de solicitanti de azil din Nicaragua si Honduras, relateaza Digi24 , care citeaza Reuters și The Mirror . Zeci de imigranți, despre care Reuters spune ca vin din Romania, Armenia și America…

- ​Franta a propus marti o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU, în coordonare cu Egiptul si Iordania, care solicita încetarea focului în conflictul dintre Israel si Gaza, asumându-si riscul de a irita Statele Unite, noteaza AFP citata de Agerpres.În timpul…

- Romanul "FEM" de Magda Carneci (Cartea Romaneasca, 2011; Polirom, 2014), a aparut de curand la editura Deep Vellum din Statele Unite, in traducerea lui Sean Cotter. De asemenea, cartea a aparut si in limba franceza, in 2018, la editura Non Lieu din Paris, in traducerea Floricai Courriol, arata News.ro.…

- In aceasta etapa, trei sunt considerate ca fiind ''variante ingrijoratoare'' la nivel global, conform denumirii oficiale a OMS: cele care au fost detectate pentru prima data in Anglia, in Africa de Sud si in Japonia (dar la calatorii care veneau din Brazilia, de unde si numele comun de ''varianta braziliana'').La…

- DocProcess, lider in automatizarea proceselor de business in Romania, a anuntat marti deschiderea unui birou comercial in Statele Unite ale Americii, precizand ca pe piata din SUA, pandemia globala a schimbat modul in care companiile functioneaza si colaboreaza intre ele si cu institutiile publice.…

- A contribuit sau nu Leonardo da Vinci la un tablou care a caștigat o celebritate evidenta de-a lungul timpului? Aceasta este numai una dintre intrebarile care stau la baza unui documentar prezentat de un canal al televiziunii franceze. Documentarul a lansat o polemica inverșunata despre cel mai scump…

- Potrivit unui documentar ce va fi difuzat pe 12 aprilie la postul de televiziune France 5, ”Salvator Mundi”, considerat cel mai scump tablou din lume, dupa ce a fost achizitionat cu 450 de milioane de dolari de printul saudit Mohammed bin Salman, provine cel mai probabil din atelierul lui Leonardo da…

- Israelul iși redeschide parțial granițele, inclusiv pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Va fi permisa intrarea in țara a cel mult o mie de persoane pe zi, daca vin de la New York, Frankfurt, Paris, Londra, Kiev, Toronto și Hong Kong.