- Un nou sondaj o indica pe conservatoarea Valerie Pecresse drept probabila contracandidata a lui Emmanuel Macron în turul al doilea al alegerilor prezidentiale ce vor avea loc în Franta în aprilie 2022, scrie sâmbata agenția Reuters, citata de Agerpres.Conform anchetei…

- Președintele francez Emmanuel Macron are un contracandidat puternic in Valerie Pecresse pentru cea mai inalta funcție in stat, scrie AFP. Circa 20% dintre intențiile de vot pentru primul tur de scrutin al alegeri...

- Candidata partidului conservator Les Républicains din Franța, Valérie Pécresse, a urcat la 20% din intențiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidențiale franceze din aprilie și este cotata ca învingatoare în fața lui Emmanuel Macron în turul al doilea,…

- Valerie Pecresse, sustinuta de partidul Republicanii (LR, centru-dreapta), ar putea obtine victoria in turul doi al scrutinului prezidential din Franta, in competitia cu presedintele Emmanuel Macron, arata un sondaj de opinie prezentat marti si citat de cotidianul Le Figaro. Valerie Pecresse,…

- Dreapta franceza s-a reunit sambata și și-a ales candidatul pentru alegerile prezidențiale ce se vor ține la anul. Valerie Pecresse, politiciana franceza care se autodescrie drept ”o treime Margaret Thatcher, doua treimi Angela Merkel”, a fost desemnata sambata candidata a formatiunii de dreapta ”Republicanii”…

- Canditatul de dreapta Eric Zemmour se va califica in turul al doilea al alegerilor prezidentiale franceze din luna aprilie a anului viitor, alaturi de presedintele Macron, potrivit unui nou sondaj de opinie care confirma un sondaj anterior in care Zemmour s-a plasat inaintea liderei de extrema-dreapta…

- Eric Zemmour, noul favorit al extremei-drepte franceze, ar putea deveni surpriza alegerilor prezidențiale franceze in 2022 – conform unui nou sondaj, publicat vineri, el ar urma sa ajunga in turul 2 al alegerilor, in care il va infrunta pe președintele Emmanuel Macron, relateaza Reuters.

- Eric Zemmour, jurnalist, eseist si scriitor cu opinii catalogate de extrema dreapta, produce deranj pe scena politica franceza cu sase luni inainte de alegerile prezidentiale, devenind, prin prisma dezbaterilor pe care le ridica in spatiul public, un adversar de luat in seama atat de Marine Le Pen,…