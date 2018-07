Franţa şi Rusia vor livra împreună ajutor umanitar în Siria Franta si Rusia vor livra in premiera impreuna ajutor umanitar in Siria, cu destinatia Ghouta de Est, fosta enclava rebela recucerita in aprilie de regimul lui Bashar al-Assad, a anuntat presedintia franceza intr-un comunicat comun cu Rusia, relateaza AFP.



Un avion cargo rus a ajuns vineri, la sfarsitul dupa-amiezii, la Chateauroux (in centrul Frantei) pentru a incarca 50 de tone de material medical si de produse de prima necesitate furnizate de Franta, au constatat un fotoreporter si un cameraman al AFP la fata locului.



"In cadrul rezolutiei 2401 a Consiliului de Securitate…

Sursa articol: agerpres.ro

