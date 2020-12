Stiri pe aceeasi tema

- Franta, detinatoarea trofeului, si Norvegia vor juca finala Campionatului European de handbal feminin – EHF EURO 2020 din Danemarca, in urma victoriilor obtinute, vineri, in semifinale. Franta a dispus de revelatia Croatia cu scorul de 30-19 (15-5), in timp ce Norvegia, singura echipa cu sase victorii,…

- Franta si Norvegia se vor infrunta duminica in finala Campionatului European de handbal feminin. Cele doua formatii s-au mai intalnit de trei ori intr-o finala majora, dar la Campionatele Mondiale. Scorul e 2-1 pentru nordice. Danemarca va juca pentru bronz, cu Croatia, si e clar mare favorita. Aflati…

- Semifinalele Campionatului European de handbal feminin au loc astazi. Franța și Croația se infrunta de la ora 19:00, iar Norvegia și Danemarca de la ora 21:30. Ambele partide pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. In meciul pentru locul 5 se intalnesc acum Rusia și Olanda;Finala mica e programata…

- Norvegia, clasata pe cinci la editia trecuta, va infrunta echipa gazda, Danemarca, in timp ce Franta, detinatoarea titlului, va intalni echipa revelatie Croatia, in semifinalele Campionatului European de handbal feminin - EURO 2020, dupa incheierea partidelor din grupele principale ale turneului din…

- Selectionata Norvegiei, medaliata cu bronz la editia trecuta, s-a calificat in semifinalele Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2020 din Danemarca, dupa ce a invins, sambata, echipa Croatiei cu scorul de 36-25. Norvegia are victorii pe linie si nu mai poate pierde calificarea…

- S-au disputat toate meciurile din cele patru grupe ale turneului final al Campionatului European de handbal feminin din Danemarca, iar acum știm cele 12 echipe din grupele principale și cele patru echipe care vor parasi competiția. Romania face parte din grupa II principala și va juca primul meci joi,…

- Naționalele de handbal feminin ale Danemarcei, Franței și Croației s-au calificat in urmatoarea etapa a Campionatului European.Cele trei echipe au reușit sa caștige meciurile din cea de-a doua runda din faza grupelor.