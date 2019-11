Stiri pe aceeasi tema

- Inundații teribile s-au produs in Franța și Italia unde ploua abundent in ultimele zile. Inclusiv o secție de vot pentru romanii din diaspora a trebuit mutata intr-o zona sigura. Un numar de 11 departamente din sud-estul Frantei au fost plasate sub stare de alerta din cauza apelor. Dar problemele…

- Epicentrul cutremurului a fost localizat la zece kilometri distanta de Montelimar, situat in sud-estul Frantei. La Teil, in Ardeche, s-au constatat pagube semnificative. Primaria a deschis un gimnaziu pentru a primi populatia, indemnata sa-si paraseasca locuintele. Riscul prabusirii unor constructii…

- Cel puțin trei persoane au decedat, iar alte patru sunt date disparute, in urma inundațiilor devastatoare care au afectat nord-estul Spaniei, sudul Franței și nordul Italiei, informeaza postul BBC News online, potrivit MEDIAFAX.Citește și: SURSE - Ultimatum pentru Dancila in PSD Regiunea…

- Mișcarea telurica a avut o adancime de 14,6 kilometri și, pentru moment, nu au fost raportate posibile victime sau daune materiale. Nu a fost emisa nici vreo o alerta de tsunami. Cutremurul s-a produs imediat dupa un seism mai mai mic de magnitudine 2,5, in East Bay și a fost resimțit…

- EUROSTAT. Cateva statistici pentru ora cafelei! Pentru a marca Ziua Internaționala a Cafelei, Eurostat a publicat cateva cifre interesante despre importurile de cafea in Uniunea Europeana (UE). In 2018, UE a importat peste 3 milioane de tone de cafea din strainatate, cu 12% mai mult decat acum 10 ani.…

- Comisia Europeana, prin Serviciul de sprijin al reformei structurale (SRSS), participa in mod activ la pregatirea proiectarii si constructiei in Romania a trei spitale regionale de urgenta, la Iasi, Cluj si Craiova, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, conform agerpres.ro. Din 2017,…

- Carrefour schimba strategia și trece la magazine cu produse ieftine. Anunțul gigantului de retail Grupul Carrefour, cel mai mare distribuitor din Europa, a anuntat deschiderea a doua magazine marca Supeco in nordul Frantei, continuand initiativele destinate relansarii operatiunilor franceze, transmite…

- Grupul Carrefour, cel mai mare distribuitor din Europa, a anuntat miercuri deschiderea a doua magazine marca Supeco in nordul Frantei, continuand initiativele destinate relansarii operatiunilor franceze, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Magazinele marca Supeco au fost introduse de Carrefour…