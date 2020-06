Stiri pe aceeasi tema

- O noua etapa de relaxare a restricțiilor din 15 iunie include și destinațiile de vacanța in strainatate. In timp ce președintele a anunțat ca tari precum Italia, Franța, Belgia și Olanda nu sunt pe lista zonelor in care vom putea calatori, hotelierii din Grecia și Turcia

- Litoralul bulgaresc, aflat in plina expansiune in ultimii ani, așteapta inclusiv turiști din Romania, chiar daca in aceasta perioada sunt in vigoare restricții la intoarcerea in țara. Vecinii noștri se...

- "De la 1 iunie se va putea merge la plaja, dar si aici trebuie pastrata distanta de 2 metri intre scaunele de plaja", a anuntat Klaus Iohannis intr-o declaratie d presa, detalii despre modul concret de "bronzare" urmand sa fie precizate intr-o ordonanta de urgenta a guvernului. Conform presedintelui,…

- Vrem vacanta, chiar si cu restrictii. E mesajul multor state care se pregatesc pentru sezonul turistic. Grecia a redeschis plajele dupa o pauza de sase saptamani si asteapta turisti straini din 1 iulie. Italienii vor putea calatori intre regiuni din 3 iunie si se reiau cateva zboruri internationale.

- Peste 500 de plaje publice din Grecia au fost deschise sambata, iar mii de oameni le-au luat cu asalt, dupa ce carantina impusa in 23 martie s-a incheiat. Turiștii sunt obligați sa respecte mai multe reguli de distanțare sociala, transmite Mediafax. Aproape toate cele 515 plaje publice din Grecia au…

- Turiștii romani care merg in vacanța in Grecia vor prezenta dovada unui test negativ pentru COVID-19. Nu este insa vorba despre un „pașaport de sanatate”, a spus secretarul de stat in Ministerul Economiei Razvan Parjol, la Digi24, potrivit Hotnews. El a precizat ca Romania are negocieri cu mai multe…

- Turistii romani care merg in vacanta in Grecia vor prezenta dovada unui test negativ pentru COVID-19. Nu este insa vorba despre un "pasaport de sanatate", a spus secretarul de stat in Ministerul Economiei Razvan Parjol. Parjol a spus ca a avut discutii cu ministrii Turismului din Grecia si din Franta,…

- Turistii care vor calatori in Grecia vor avea nevoie de un ”pasaport de sanatate”, care sa ateste ca nu au coronavirus, a declarat ministrul elen al Turismului, Haris Theocharis, citat de site-ul Greek City Times. Vorbind la televiziunea SKAI, Theocharis a subliniat ca 2020 va fi un sezon turistic…