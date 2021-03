Stiri pe aceeasi tema

- Franta a anuntat joi ca va introduce noi restrictii antiepidemice in zona de frontiera cu Germania. Guvernul presedintelui Emmanuel Macron incearca sa tina sub control cresterea numarului de infectari in zona estica Meuse, potrivit Reuters. De la 1 martie, lucratorii transfrontalieri, care pana acum…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, vrea ca generatia care va implini 20 de ani in 2030 sa fie prima fara tutun si de asemenea a promis joi sa faca mai mult pentru a avertiza asupra pericolelor alcoolului, in cadrul unei strategii pe zece ani pentru combaterea cancerului, relateaza Reuters.…

- Guvernul mexican a salutat miercuri suspendarea de catre noul presedinte american Joe Biden a constructiei zidului de la frontiera Mexicului cu SUA, precum si proiectul lui Biden privind reforma migratiei, informeaza joi AFP, preluata de Agerpres.

- In Germania a fost detectat un caz de contaminare cu noua varianta de Covid-19 identificata in Africa de Sud, a dezvaluit marți departamentul de sanatate din Baden-Wurrtemberg, relateaza AFP. Aceasta este o persoana care s-a intors impreuna cu familia sa dintr-o lunga ședere in Africa de Sud la inceputul…

- Economistul Martin Kocher va fi noul ministru al muncii in guvernul Austriei, a declarat duminica cancelarul Sebastian Kurz, a doua zi dupa ce Christine Aschbacher si-a anuntat demisia din postul de ministru al muncii, familiei si tineretului pe fondul unor acuzatii de plagiat legate de mai multe…

- Guvernul german al Angelei Merkel si cele 16 landuri au convenit luni sa prelungeasca masurile de izolare pana la 31 ianuarie, cu scopul de a opri raspandirea epidemiei covic-19, dezvaluie in editia de luni tablodul Bild, relateaza Reuters. Izolarea actuala este in vigoare de la 16 decembrie…