Stiri pe aceeasi tema

- Polonia si Slovenia s-au oferit sa ajute Romania in gestionarea crizei saniare, avand in vedere cresterea incidentei cazurilor de COVID-19. Anuntul a fost facut in cadrul unei videoconferinte la care a participat presedintele Klaus Iohannis alaturi de presedintele Consiliului European, Charles Michel,…

- Spitalele din Romania nu mai fac fata numarului mare pacienti cu COVID-19 din intreaga tara, iar autoritatile de peste Prut au solicitat mai multe echipamente medicale de la partenerii externi pentru a face fata pandemiei, unii pacienti au fost dusi in Ungaria pentru a fi tratati, transmite Noi.md cu…

- Dupa ce s-a aflat inca de zilele trecute ca Ungaria sare in ajutorul Romaniei, un anunț oficial, venit vineri, indica faptul ca se continua transferul unor pacienți infectați cu COVID-19 din Romania in țara vecina. Din cele mai noi informații furnizate de Ministerul Sanatații (MS) rezulta faptul ca…

- Ungaria vine in sprijinul Romaniei in lupta cu pandemia de COVID-19 și anunța ca va prelua 50 de pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 care au nevoie de ingrijiri la secția de Terapie Intensiva.

- Statul maghiar ajuta Romania si preia 50 de pacienti cu coronavirus, care au nevoie de terapie intensiva, a declarat ministrul ungar de externe si al comertului exterior, Peter Szijjarto, miercuri, la Budapesta. Potrivit agenției maghiare de presa MTI, șeful diplomatiei ungare a subliniat ca „in ceea…

- In august anul acesta Ungaria și Romania au fost de acord sa iși accepte reciproc certificatele de imunitate reciproca. Confirmarea era facuta de Florin Cițu. Florin Cițu declara ca ministerele de externe ale celor doua națiuni inca finalizeaza formalitațile acordului. In același timp cele doua state…

- Președintele Klaus Iohannis și copreședintele USR PLUS Dan Barna discuta la aceasta ora la Palatul Cotroceni despre criza politica din Romania. De la intalnire lipsește Dacian Cioloș care se afla in aceste zile la Paris la un eveniment organizat de presedintele Macron.Președintele Klaus Iohannis și…

- Crizele sunt ca pictorii amatori. Le place sa deseneze și sa deseneze din nou granițe. Fiecare criza majora din ultimul deceniu a imparțit Europa, intre state și in interiorul statelor, pe linii diferite. Criza euro a spulberat europenii din nord și sud, imparțind continentul in debitori și creditori.…