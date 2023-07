Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul caminelor improprii pentru batrani din țara noastra a ajuns și in presa internaționala. Jurnaliștii din Europa și de peste Ocean fac paralele ingrijoratoare intre tratamentele aplicate varstnicilor romani din azile și orfelinatele groazei cu copiii abandonați din timpul regimului comunist,…

- Instalarea americancei in acest post-cheie in cadrul Comisiei Europene ridica ”intrebari legitime”, apreciaza ministrul francez delegat insarcinat cu domeniul Digital cu Jean-Noel Barrot. El cere, intr-un mesaj postat pe Twitter, ”Comisiei Europene sa reexamineze” alegerea unei americance ca economista-sefa…

- Numirea unei americance, care a activat in trecut in administratia lui Barack Obama, intr-un post cheie al Comisiei Europene legat de reglementarea activitatii gigantilor americani ai tehnologiei provoaca reactii aprinse in Franta, relateaza joi AFP.

- Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a salutat momentul, declarand ca este „incantat sa extinda rolul Poloniei in lanțul global de aprovizionare cu semiconductori”. Varșovia nu a precizat ce subvenții a oferit Intel, scriu Reuters și Financial Times.Intel va construi o fabrica de asamblare și testare a…

- Intr-un interviu acordat scriitorului Vasile Ernu, economistul Andrei Mocearov exprima o critica ferma asupra proiectelor de reformare a sistemului de pensii asumate in fața Comisiei Europene prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNNR). De-a lungul timpului, Mocearov a publicat mai multe…

- Potrivit șefului adjunct al Comisiei Europene pentru dezvoltarea tehnologiilor digitale, Margrethe Vestager, aprobarea unei legislații cuprinzatoare care sa reglementeze aceasta tehnologie „va dura inca un an, daca nu doi”.

- Comisia pentru protectia datelor din Irlanda (DPC) a impus Meta o amenda record, de 1,2 miliarde de euro (1,29 miliarde de dolari), pentru ca a incalcat reglementarile Uniunii Europene privind datele, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Firma mama a Facebook are la dispozitie cinci luni pentru…

- omisia Europeana a decis, miercuri, sa trimita un aviz motivat Romaniei pentru nerespectarea normelor UE privind principiile si cerintele generale ale legislatiei alimentare, privind igiena produselor alimentare, a normelor specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala si a procedurii…